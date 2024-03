Cesena 2024 Lattuca tira la volata a Castorri

Il macinino col pepe lo porta il sindaco Enzo Lattuca che, ospite interessato alla presentazione della lista civica ‘Cesena 2024’ che lo sosterrà nella coalizione di centro sinistra alle prossime elezioni amministrative, con un sorriso sornione piazza la briscola di giornata: "Nel 2019 questo simbolo fece molto bene, eleggendo due consiglieri e sfiorando il 5% di preferenze. Allora fu la terza lista civica cittadina in termini di preferenze. Sono certo che questa volta sarà la prima". Ogni riferimento al campo opposto – e in particolare all’altra civica che si stava presentando quasi in contemporanea, ‘Insieme – Casali sindaco’, era fortemente voluto. "Abbiamo formato un gruppo di grande spessore - ha commentato il vicesindaco uscente Christian Castorri punto di riferimento della lista insieme al coordinatore Lorenzo Zammarchi e nuovamente candidato -guardando a tanti settori della società civile, dal mondo della cultura, all’insegnamento, lo spettacolo, le professioni e lo sport. Proprio lo sport è stato uno dei nostri principali cavalli di battaglia della legislatura che va a concludersi, come dimostrano i tanti progetti già messi a terra. La cosa più importante però è che su ogni questione relativa al futuro della città, la giunta ha sempre ascoltato con attenzione e rispetto anche il nostro punto di vista".

Più volte chiamato in causa, Lattuca non si è sottratto : "Partiamo con un vantaggio gigantesco, quello di poter contare, come coalizione, su 150 candidati al consiglio comunale di assoluta qualità. Non cerchiamo lo scontro, anche se ovviamente siamo pronti al confronto, su qualsia tema. Con una precisazione: ci piace parlare più di case, che di castelli. L’alluvione? Non la riteniamo un tema elettorale, ne paleremo in relazione all’attualità. Sono stati cinque anni difficilissimi, che non saranno un alibi. Abbiamo fatto tutto quello prefissato, con una sola eccezione: il nuovo ospedale. Se il sistema sanitario non fosse stato sottoposto a così tanto stress e se l’inflazione non fosse esplosa, probabilmente ora staremmo parlando di un quadro diverso".

Ecco la lista dei candidati consiglieri: Stefania Albertini, Marco Baldacci, Natascia Balzani, Valdo Bonfim, Cinzia Branzaglia, Filippo Broccoli, Luigi Bray, Francesca Brighi, Francesca Caldari, Martina Casadei, Giulia Casadei Turroni, Christian Castorri, Lorenzo Ceccarelli, Giovanni De Francesco, Michela Degli Angeli, Diop Oumy, Ivana Donadel, Claudia Fanciullo, Emanuela Fusconi, Valentina Gradassi, Luana Grilli, Tanja Lenaz, Sebastiana Madonna, Antonio Magnani, Michele Manuzzi, Monica Mazzotti, Armando Strinati, Monica Tartaglione, Chantal Vecchio, Carlo Venturi e Lorenzo Zammarchi.