Chi è il miglior barista?. Cinque guidano la corsa

Continuano a piovere tagliandi sulla redazione e la graduatoria della nostra iniziativa ‘Il miglior barista è..." continua a cambiare repentinamente. Sono ormai migliaia i coupon compilati dai lettori e le preferenze hanno sgranato già una formazione di testa che vede prevalere ora un quintetto di agguerrite bariste: Virginia Calandrini (Kiosko Savelli), Ylenia Tisselli (bar ‘Dolce mia’ di Savignano), Ilaria Ricci (Pasticceria Olivi in via Madonna dello Schioppo), Rudi Sherifi (bar della clinica San Lorenzino), Sara Cammisa (Caffetteria Al Mondo di via Veneto).

Nulla però è deciso. C’è tempo fino al 29 giugno per far giungere in redazione (è sufficiente lasciare le schede nella cassetta postale della redazione del Resto del Carlino in via Piave 165) i tagliandi con l’indicazione del barista preferito. Le posizioni sono tuttora molto ravvicinate e quindi la classifica può cambiare in poco tempo. All’inseguimento del gruppo di testa arrivano altre rappresentanti del genere femminile, evidentemente preferito dai clienti: Camilla Guardigli (Caffè di Porta Trova), Claudia (Penny’s Bar di Calisese), Susanna Bonanno di Forever Young (Valverde), Genea Giorgi di Ponte Giorgi, Roberta Tintoni del Babbi Caffè, Martina Fabbri di Forza Cesena, Antonella Rossi di Rosso Cinque, Chiara Galassi di Voglia di gelato, Chiara Montecampi di Babbi Caffè, Gabriela Popa di Ameliè. Nelòle posizioni alte della classifica si mettono in luce solo due baristi:

Franco Fesani del Mad Cafè e Daniele Lucchi del Bianco Opaco. L’iniziativa ‘Il miglior barista è...’ è organizzata dal Resto del Carlino di Cesena in collaborazione con la Confesercenti di Ravenna-Cesena. Il termine ultimo per recapitare le schede è il 29 giugno.