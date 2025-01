"Ci vuole passione anche per i saldi"

Simona Guidi lavora con grande passione da Intrecci assieme alla titolare Giusy. "Crediamo che in questo periodo storico i saldi offrano una grande occasione a commercianti e clienti. è un momento per noi divertente e di scambio, come tutto l’anno, con le nostre clienti. Ma i saldi offrono senz’altro molte opportunità e occasioni per vedere gente. Noi amiamo i rapporti interpersonali e soddisfare le nostre clienti, proprio per questo siamo solite acquistare nuovi prodotti anche durante i saldi. Il negozio è piccolo ma non manca mai di freschezza e novità anche durante i saldi. E di sorrisi dispensati con grande naturalezza e sincerità".