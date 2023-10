’Confine’, ecco il progetto da quasi 30mila euro

Il Comune di Savignano sul Rubicone ha ricevuto un contributo di 29.500 euro a seguito dell’adesione al bando Pac 2022-2023, Piano per l’arte contemporanea, promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della cultura per proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano.

Il progetto premiato fa parte dei 37 selezionati negli ambiti acquisizione e produzione di opere dell’arte e della creatività contemporanee. Il Comune di Savignano è stato ammesso al finanziamento nell’ambito 2, Produzione, sezione nuove opere.

Meritevole dell’assegnazione è stato il progetto ’Confine. Una ricognizione fotografica lungo il Rubicone’ che si realizza nel contesto delle attività in essere dagli anni Novanta che vedono il Comune di Savignano produrre insieme ai progetti annuali dedicati alla fotografia contemporanea, una serie ricognizioni fotografiche del territorio affidate a fotografi di chiara fama. Attraverso una ricerca fotografica, il progetto "Confine" indaga i limiti di Savignano, dalle colline al mare, seguendo il percorso del Rubicone, per definire una mappa visiva di un territorio stratificato, fra campagna e intenso sviluppo urbano, in cui il confine, inteso come linee di separazione ed aree di contatto, appare impreciso.

Il progetto si realizza nel corso di una residenza artistica assegnata a Marina Caneve (Belluno, 1988), giovane fotografa che sperimenta l’utilizzo della fotografia come strumento di osservazione autonomo all’interno di ricerche interdisciplinari e che ha ricevuto prestigiosi incarichi per l’esecuzione di campagne fotografiche di documentazione e ricerca (Maxxi Roma; Marghera, Atene, Cortina, Porto Marghera). La campagna si svilupperà nell’arco di un anno e gli esiti verranno presentati al SIFest 2024 con una mostra dedicata e catalogo. Le opere fotografiche entreranno a far parte dell’archivio fotografico comunale.

Il contributo di 29.500 euro è stato assegnato su un importo complessivo di 40.000 euro. Dice il sindaco Filippo Giovannini: "Savignano è sempre più città della fotografia. Ancora un riconoscimento importante. Il Ministero incoraggia la produzione di nuove opere d’arte contemporanea. Con questo progetto andremo ad implementare l’archivio fotografico comunale, il segno tangibile di tutto il lavoro che da oltre trent’anni Savignano ha concretizzato".