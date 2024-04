Consigliere Di Placido critico sull'accordo per nuovo parcheggio a Cesena, arriva in ritardo

"Abbiamo accolto positivamente l’annuncio dell’accordo fra la Fondazione Sacro Cuore ed il Comune di Cesena per la realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area di via Padre Vicinio da Sarsina. La notizia, però, ci porta a formulare qualche considerazione" Lo afferma il consigleire di Cambiamo Luigi Di Placido.

"Dopo cinque anni di melina, all’ultimo miglio - prosegue Di Placido – l’amministrazione comunale realizza col fiatone quel parcheggio del centro storico che aveva promesso nel suo programma elettorale del 2019. Ii 60 posti auto che ne deriveranno non sono male, ma non pareggiano neanche quelli che erano presenti in piazza della Libertà. Qquesta nuova opera non risolverà il problema della sosta in centro. E, infatti,il sindaco ha comunicato che intende aumentare anche la fruizione del parcheggio Mattarella e del 50 per cento la fruizione del parcheggio al Caps di via IV novembre. Salutiamo con favore gli aumenti di posti annunciati per la sosta, ma la scelta arriva in clamoroso ritardo".