Consulenza Agricola alla Fiera. Convegno col viceministro Leo

Si svolgerà venerdì 17 aprile dalle 9 alle 13 presso il Centro congressi Cesena Fiera la 32esima edizione del convegno di Consulenza Agricola.it, un appuntamento importante di formazione ed aggiornamento per i professionisti e le aziende del settore agricolo su tutto il territorio nazionale. Sono già oltre 300 i partecipanti iscritti all’iniziativa provenienti da tutta Italia, dal tema "Novità economico-fiscali 2025", con l’apertura dei lavori da parte del vice Ministro dell’Economia e delle finanze Maurizio Leo che parlerà di novità fiscali e di bilancio e dei cambiamenti derivanti dalla legge di stabilità 2025.

"Siamo molto orgogliosi di continuare a mantenere i risultati di sempre - spiega Luciano Mattarelli, direttore e fondatore di Consulenza Agricola -, pensando soprattutto che a dicembre 2023 ci eravamo già riuniti per un convegno su temi comuni di attualità simili agli approfondimenti di questa iniziativa. La formazione e l’informazione sono basilari, soprattutto in un periodo difficile come questo per le numerose crisi e criticità in corso. Siamo infatti subissati di notizie sempre in continua evoluzione e noi vogliamo essere un riferimento di credibilità e certezze". Durante la giornata, moderata da Angelo Frascarelli, docente di politica agroalimentare dell’Università di Perugia, ci saranno gli interventi di diversi esperti, fra i quali il professor Stefano Zamagni che tratterà delle sfide e strategie per l’agricoltura tra crisi climatiche, di mercato e geopolitiche. In seguito l’avvocato tributarista Vanni Fusconi analizzerà le novità della riforma fiscale con impatti e opportunità. L’evoluzione dei controlli finanziari e l’utilizzo dei nuovi strumenti come l’intelligenza artificiale sarà invece il tema sviluppato da Danila D’Eramo, direttrice regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate. Il commercialista Pasquale Formica approfondirà l’argomento del "tax control framework" , uno strumento di sviluppo e valorizzazione per le imprese agricole e si focalizzerà su un nuovo modo di gestire i rapporti tra i professionisti del settore e i clienti.

L’evento, organizzato in collaborazione con la "Fondazione Gian Paolo Tosoni" per gli studi giuridici e fiscali, sarà anche l’occasione per i partecipanti di interrogare un totem interattivo installato nell’area della manifestazione, opportunatamente formato sulle problematiche del convegno. "Stiamo lavorando da sempre - precisa Luciano Mattarelli – per assistere e far crescere i nostri clienti ed aiutarli a diventare imprenditori informati ed aggiornati".

Gianni Bonali