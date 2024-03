Contributi per gli studenti disabili. Oltre 600mila euro dalla Provincia

Si rinnova l’aiuto per gli studenti con disabilità. La provincia ha infatti assegnato ai comuni i fondi destinati all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità iscritti alle scuole superiori per l’anno 2023/2024. "Si tratta di una dote di risorse pari a 636.883 euro, 20mila in più rispetto allo scorso anno – commenta Milena Garavini sindaco di Forlimpopoli e consigliera provinciale delegata programmazione scolastica - destinate ad arricchire, qualificare e rafforzare le azioni messe in campo autonomamente dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche per aiutare i giovani con disabilità nel loro percorso individuale verso l’autonomia e per l’acquisizione di competenze utili ai fini di un futuro inserimento lavorativo. Il sostegno agli alunni disabili rappresenta un’azione indispensabile per garantire pari opportunità di accesso al diritto all’istruzione e alla formazione e la Provincia in questo senso vuole essere al fianco dei comuni e quindi delle famiglie che aiutano e supportano ragazzi e ragazze diversamente abili nella quotidianità della vita scolastica, anche come forma di inclusione e di crescita di un’intera comunità".

La suddivisione dei fondi ai comuni, su indicazione della Regione Emilia Romagna, è stata effettuata prendendo come riferimento il numero di studenti disabili iscritti alle scuole superiori. Per quanto riguarda l’area Cesenate, 3.053,94 euro sono destinati al Comune di Bagno di Romagna, 2.295 euro a quello di Borghi, 155.750,70 euro a Cesena, 70.240,52 euro a quello di Cesenatico, 39.701,16 euro a quello di Gambettola, 18.323,62 euro a quello di Longiano, 18.323,62 euro a quello di Mercato Saraceno, 785 euro a quello di Roncofreddo, 6.107,87 a quello di Sarsina, 9.161,81 euro a quello di Sogliano al Rubicone e 85.510,20 euro all’Unione Rubicone Mare per i Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo.