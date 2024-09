Dal Cnr alla riviera romagnola in barca a vela

Cesenatico ospita una tappa importante di Sailing Quantum Tour, il giro d’Italia a vela promosso da Paola Verrucchi, velista della sezione di Portoferraio della Lega Navale Italiana, ricercatrice in fisica teorica dell’Istituto dei Sistemi complessi del Cnr e docente all’Università di Firenze, dove insegna teoria dell’informazione quantistica, computazione quantistica e fondamenti della meccanica quantistica. Per comprendere questo evento, occorre immaginare una professoressa di fisica quantistica, spinta dalla passione per la barca a vela e la meccanica quantistica, la quale si avventura in solitaria nella missione di circumnavigare le coste italiane per un anno. Nel corso del viaggio, in ogni sosta la professoressa offre incontri pubblici per raccontare le meraviglie della fisica e delle nuove tecnologie quantistiche.

L’obiettivo è divulgare la meccanica quantistica e le sue applicazioni più recenti, appassionando giovani e adulti alla scienza. Paola Verrucchi approderà a Cesenatico a bordo di Whisper, un’Alpa 19, un piccolo cabinato di meno di 6 metri di lunghezza, costruito alla fine degli anni ‘70 dallo storico cantiere Alpa, su progetto di Philippe Harlé. La ricercatrice e docente universitaria ha già fatto tappa in diverse sezioni della Lega Navale Italiana del Tirreno, dello Ionio, in Abruzzo ad Ortona e Pescara e recentemente nella Marche, dove si sono tenuti incontri con gli atleti della Lni e con i soci, per spiegare, attraverso un linguaggio accessibile a tutti, i principi fondamentali della meccanica quantistica ed introdurre le novità che le più recenti tecnologie hanno in serbo per la società, dai computer alla crittografia, dal teletrasporto alla biologia quantistica.

L’appuntamento a Cesenatico è lunedì 26 agosto, alle 21, nella sala convegni dell’Hotel Miramare, che è la sede di Cesenatico della Lega Navale Italiana. Assieme a Paola Verrucchi interverrà Francesca Alvisi, geologa marina e ricercatrice di Cnr-Ismar a Bologna, in un incontro sostenuto dal Rotary Club Cesenatico Mare, che sarà moderato da Roberto Sammarchi, avvocato specialista in tecnologia digitale e presidente della sezione di Cesenatico della Lni. Il tema dell’iniziativa aperta al pubblico è "Il mare e la fisica quantistica". Sarà dunque l’occasione per dialogare con due scienziate italiane amanti del mare, le quali racconteranno le loro esperienze, le loro ricerche e le nuove domande che le frontiere della fisica quantistica aprono nel futuro prossimo e lontano. Al centro dell’incontro c’è il mare e la sua cultura, una risorsa preziosa da cui dipende la vita sulla terra, che tutti abbiamo la responsabilità di proteggere e custodire, per noi stessi e per le prossime generazioni.

Giacomo Mascellani