Dal Comune un contributo di 10.500 euro alle nuove imprese

In municipio, il sindaco Eugenio Battistini e l’assessore allo Sviluppo economico, Pietro Pierantoni, hanno incontrato le nuove imprese di Gambettola destinatarie del contributo "neoimprese" stanziato dall’amministrazione comunale. All’incontro erano presenti anche Giulia Zuccheri, responsabile del Suap – attività produttive e il collaboratore Alessandro Benedetti. Significativa anche le presenza delle associazioni di categoria che affiancano le imprese nei loro progetti di sviluppo, Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato, con i loro responsabili territoriali: Paolo Vangelista, Davide Ricci, Laura Navacchia e Fabiana Paolucci. Quest’anno sono sette le nuove imprese alle quali è riconosciuto un sostegno economico di 1.500 euro ciascuna, per un totale di 10.500 euro. Il contributo è biennale e prevede una seconda tranche dello stesso importo che verrà versata nel 2025. Alla riunione hanno presenziato anche le cinque imprese che hanno aperto la loro attività nel 2023 e che per il 2024 ricevono la seconda quota di 1400 euro, per un totale di 7.000 euro. Il sindaco Battistini ha ricordato che il fondo per le neoimprese esiste dal 2015 quando lui era vicesindaco nella giunta guidata dal sindaco Roberto Sanulli. Lo stesso contributo per le neoimprese è poi stato confermato ed attuato anche dalla sindaca Letizia Bisacchi. Vincenzo D’Altri