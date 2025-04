Sfigurato da una coltellata. Identificati e denunciati gli aggressori del 15enne

Una ferita profonda al volto, che lascerà tracce permanenti nel fisico e nell’anima del quindicenne aggredito da un gruppo di coetanei nel tardo pomeriggio di martedì scorso nel cortile dell’istituto agrario di Cesena. Il taglio, che ha portato al ricovero del ragazzo al Bufalini (ma non è in pericolo di vita), è stato provocato da un fendente sferrato con un coltello da cucina. L’aggressore, insieme ad altri nove ragazzi tra i 14 e i 16 anni, è stato identificato e denunciato per lesioni.

A far scattare l’aggressione sarebbe stato un diverbio per ‘affari’ di droga leggera. Una questione di poche decine di euro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 15enne ospite del convitto dell’Agrario (residente a Medicina in provincia di Bologna, frequenta l’istituto aeronautico di Forlì) si sarebbe lamentato della ‘cattiva qualità’ dell’erba acquistata, dopo aver convocato il pusher per un incontro chiarificatore. Il ragazzino bolognese era in compagnia di due amici, impegnati in esercizi fisici all’aperto. La discussione si è fatta molto animata. Lo spacciatore, sentendosi minacciato, ha chiamato in soccorso un gruppo di amici. Tra questi, un 15enne che si è presentato all’Agrario armato di un coltellaccio. Sarebbe stato lui a sferrare alcuni colpi, ‘parati’ a malapena dal coetaneo con una mano. La lama gli ha però ‘aperto’ una guancia, oltre a ferirlo alle dita. Fortuna ha voluto che il coltello non sia arrivato qualche centimetro più sotto perchè avrebbe rischiato di tagliare la giugulare e per il 15enne avrebbe significato la fine della sua giovane vita. Si è davvero sfiorata la tragedia.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Bufalini dove i sanitari hanno provveduto a suturargli le ferite al volto e alle mani.

I carabinieri hanno avviato le indagini e già nella serata di martedì sono riusciti a ricostruire il quadro dell’episodio, avvenuto peraltro davanti a parecchi testimoni terrorizzati.

I dieci aggressori sono stati identificati, portati in caserma, interrogati dai carabinieri e denunciati. Si tratta di otto italiani e due stranieri di seconda generazione, con un’età fra i 14 e i 16 anni, residenti a San Carlo di Cesena, a Borello, a Mercato Saraceno e Cesena. Nessuno dei ragazzi coinvolti nel fatto frequenta l’Agrario.

Per otto di loro scatterà la denuncia per rissa, mentre i due responsabili maggiori dell’aggressione (lo spacciatore e l’accoltellatore) sono stati entrambi fermati dai carabinieri e la loro posizione appare molto più grave. Del caso si occupa ovviamente la Procura della Repubblica dei minori. Per chi ha sferrato le coltellate la denuncia riguarda il reato di lesioni gravissime e la sfigurazione permanente del viso. Non è da escludere la possibilità dell’accusa di tentato omicidio. Bisognerà però aspettare la fine delle indagini, il referto completo dei medici dell’ospedale Bufalini di Cesena che hanno prestato le prime cure al ferito e poi lo hanno sottoposto in sala operatoria ad un intervento maxillofacciale.

Poi ci sarà sicuramente la denuncia dei genitori del 15enne nei confronti dell’aggressore, per il quale potrebbero scattare misure di custodia cautelare anche nel carcere minorile di Bologna.

L’episodio ha destato sconcerto e sgomento nell’ambiente scolastico. La preside dell’istituto agrario ha preferito però non commentare i fatti. Porte chiuse anche all’istituto aeronautico di Forlì, frequentato dal ragazzo bolognese ferito al volto.