Dance Dream, casting per il musical ‘Pinocchio’

Alla Dance Dream di Cesenatico partono i casting e le audizioni di "Pinocchio il Musical", il nuovo spettacolo che debutterà a teatro in primavera. È un appuntamento importante, in cui si assegneano i ruoli per il lavoro del regista Saverio Marconi su licenza della Compagnia Della Rancia con musiche di Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti, i tre artisti famosi in tutta Italia e non solo, per aver fatto parte dei Pooh, che è stata a lungo la più importante formazione italiana. I casting, curati da Chiara Sirri e da Federica e Ilaria Esposito, sono molto attesi dagli allievi della Dance Dream, in quanto si tratta di veri provini, attraverso i quali si ha la possibilità di essere selezionati per un ruolo da protagonisti nel prossimo spettacolo che, dopo un intenso periodo di prove, andrà in scena nella prima parte del 2025. Come tradizione l’unica certezza è che nessuno resterà escluso e, nel rispetto delle regole di formazione accademica, tutti alla fine avranno una loro parte- "In queste occasioni _ spiega la docente Federica Esposito _, ci comportiamo come una vera e propria compagnia teatrale, seppur con un approccio meno rigoroso. Del resto, se qualche allievo, come ci auguriamo, intraprenderà questa professione, quello dei casting diventerà un momento abituale nelle prime fasi della sua carriera. Ecco perché il momento dell’esame, dove è richiesta tecnica, impegno ma anche tenuta emotiva, diventa uno snodo importante nella formazione dei ragazzi". Dopo Sister Act e Mary Poppins, dunque, quest’anno la Dance Dream ha deciso di puntare sul celebre burattino di Collodi che già qualche anno fa era stato rappresentato al teatro comunale di Cesenatico con Alice Borghetti nei panni di Pinocchio. Con licenza ufficiale e con diritti concessi direttamente dalla Compagnia Della Rancia, gli allievi della Dance Dream si prepareranno dunque sui kit ufficiali dello show, sotto la supervisione di Cristian Ginepro, grande interprete di musical ed uno dei docenti più prestigiosi della Dance Dream, e dello stesso Saverio Marconi che, invitato a partecipare ai momenti formativi, ha accettato di collaborare con la scuola di danza di Cesenatico. Monica Battistini, presidente di Dance Dream, è entusiasta: "Avere con noi un nome di prestigio come Saverio Marconi, fondatore della Compagnia Della Rancia e considerato il padre del musical italiano, è un vero onore e costituisce una grande opportunità per i nostri allievi che, nel loro percorso di apprendimento, avranno la possibilità di essere seguiti da uno dei più quotati registi teatrali italiani cotemporanei".

Giacomo Mascellani