Denis Campitelli con "Zitti tutti!" omaggia Baldini e Marescotti

Domani sera, alle 21, all’Ex Casa del Fascio di Sogliano (piazza Matteotti 41) è in programma lo spettacolo "Zitti tutti!", un omaggio a Raffaello Baldini interpretato da Denis Campitelli. Si tratta dell’ultimo appuntamento della rassegna teatrale "FuoriLuogo" ed è già sold out. L’autore spiega che lo spettacolo nasce dal "profondo senso di gratitudine nei confronti di due artisti che hanno segnato radicalmente il mio percorso artistico/teatrale. Uno è Raffaello Baldini di Santarcangelo, poeta, autore di versi in dialetto romagnolo conosciuti ormai in tutta Italia e l’altro è il celebre attore Ivano Marescotti di Bagnacavallo che ha reso popolari i versi di Raffaello ben oltre i confini romagnoli, grazie alle sue magistrali letture e interpretazioni. Zitti tutti è un testo teatrale scritto nel 1993 in dialetto romagnolo da Raffaello Baldini, che per la prima volta veste i panni di drammaturgo per Ivano Marescotti che lo porterà in scena. Un testo che nasce dall’incontro tra un poeta, la poesia e un attore".

"Un monologo – aggiunge Campitelli - che ha cambiato il mio modo di vedere e sentire la lingua romagnola, che ha tracciato un confine e ha creato una letteratura per il palcoscenico prima inesistente. Riportandolo in scena, avrò l’opportunità di incontrare questi due grandi artisti che non ho avuto la fortuna di incontrare dal vivo".