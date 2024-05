Continua l’avanzata del gasdotto. Oltre cento milioni per 31 chilometri

Continua l’avanzata del gasdotto. Sicim ha ottienuto il terzo lotto del progetto di costruzione del metanodotto Sestino-Minerbio, ovvero la tratta tra Mercato Saraceno e Cesena in Emilia Romagna. Le opere sono state commissionate da Snam Rete Gas, e il termine delle stesse è previsto per il 2026. La commessa, spiega in una nota l’azienda specializzata nella progettazione, approvvigionamento e costruzione di infrastrutture per il settore energetico, è del valore di oltre 100 milioni di euro, mira a potenziare la rete di trasporto del gas. Il metanodotto Sestino - Minerbio, con un diametro di 48 pollici, complessivamente si estende per più di 140 chilometri. Il lotto aggiudicato a Sicim attraversa diverse località della provincia di Forlì-Cesena, tra cui Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Cesena ed ha una lunghezza complessiva di 31 chilometri e impiegherà circa 300 persone. La commessa prevede inoltre la realizzazione di diverse opere concentrate: due impianti di linea, 8 microtunnel (per uno sviluppo di circa 2.750 metri), lo scavo di un tunnel di 128 metri e di una galleria con tecnologia tbm (tunnel boring machine) dalla lunghezza di 2.180 metri. Inoltre, sono previsti due direct pipe di 1.270 metri di sviluppo con abbinate altrettante trivellazioni orizzontali controllate (toc) di pari lunghezza, a servizio della posa del cavo di fibra ottica e l’attraversamento di 11 corsi fluviali a cielo aperto.

Contro il progetto del gasdotto è attivo da mesi il comitato ’No tubo Romagna’ che contesta l’impatto ambientale nel nostro territorio e la scarsa condivisione del progetto con i cittadini. Accuse che anche recentemente il Comune di Cesena ha rispedito al mittente: "Al Comitato sono state fornite tutte le risposte richieste con la specifica degli indirizzi ministeriali da cui poter reperire tutti gli atti relativi, compresi i provvedimenti di natura ambientale e l’autorizzazione alla costruzione del gasdotto".