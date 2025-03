"Energie rinnovabili per tutti"

Domani alle 20.30 nella sala Galeffi del Comune di Savignano sul Rubicone l’ingegnere Gianni Silvestrini, direttore scientifico Kyoto Club, QualEnergia, KeyEnergy; responsabile del Master Ridef Politecnico Milano, presidente di Exalto Energy & Innovation Srl parlerà di energie rinnovabili.

Cosa rappresenta questo evento? "Si tratta di un momento di sensibilizzazione rivolto a una serie di Comuni romagnoli per sottolineare alcune opportunità per gli enti locali nel settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. Vengono trattate le tematiche delle Comunità energetiche, dell’evoluzione normativa, dell’efficientamento energetico degli edifici, delle tecnologie disponibili e degli incentivi finanziari. Gli incontri sono tenuti da docenti di provate competenze dedicati a cittadini, imprese artigianali, industriali, agricole, turistiche e dei trasporti. I 15 incontri si svolgono in diversi Comuni dell’Unione Rubicone a Mare".

Soluzioni e spese per il settore abitativo? "Attualmente è disponibile una detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia, comprendenti anche l’installazione di un impianto fotovoltaico da dedicare principalmente all’autoconsumo, per soddisfare cioè il fabbisogno energetico dell’abitazione: 50% per le abitazioni principali e 36% per altre unità immobiliari. L’aliquota del 50% è stata prorogata al 31 dicembre 2025, mentre quella del 36% al 31 dicembre 2027. Ci sarà un contributo a fondo perduto per impianti fotovoltaici per famiglie con Isee fino a 15mila euro e fino a 30mila con almeno 4 figli, che copre l’intero costo di installazione di impianti fra 2 e 6 kWp".

Sarà possibile arrivare all’indipendenza dai combustibili fossili? "Le rinnovabili stanno crescendo in tutto il mondo. Nella intera UE nel 2024 il 47,4% dell’energia elettrica netta generata viene dalle rinnovabili, con un aumento di 2,6 punti percentuali rispetto al 2023. In particolare, l’elettricità solare ha superato quella da carbone e quella eolica ha sorpassato quella da gas. In Italia, le fonti rinnovabili nel 2024 hanno coperto il 41,2 per cento della domanda elettrica. Le fonti rinnovabili stanno vivendo una forte accelerazione grazie a una rapida riduzione del prezzo di queste tecnologie".