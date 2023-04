"Esploriamo le poesie di Galli con freschezza"

di Carlotta Benini

Tre artisti cesenati che sono anche amici, l’omaggio a un poeta conterraneo oggi ancora sottovalutato e una missione: dare nuova vita al dialetto romagnolo per renderlo patrimonio di tutti. Nasce così ‘Integnamod’, uno spettacolo tra musica e poesia messo in scena per la prima volta nel 2021 in occasione del centenario della nascita di Walter Galli, che oggi torna nella dimensione per cui è stato concepito, il teatro. L’appuntamento è questa sera alle 21 al Victor di San Vittore: sul palco ci sono loro, i ‘Gelato Strong’, trio composto dai musicisti Andrea Cola e Jacopo Casadei dei Sunday Morning e da Tommaso Caporali, attore cesenate che ha partecipato anche a celebri serie tv come ‘Rocco Schiavone’ e ‘Gomorra’. "Paradossalmente in questi ultimi anni per me è stato più facile essere scritturato per il piccolo e grande schermo che entrare nei teatri di casa", esordisce Caporali togliendosi un sassolino dalla scarpa.

Avete avuto difficoltà a portare Integnamod sul palco?

"Onestamente sì. Questo è uno spettacolo concepito proprio per il teatro. Dopo il debutto a luglio 2021 al Chiosco dei Giardini Savelli c’eravamo promessi di portarlo sui palchi cesenati e romagnoli e, perché no, anche fuori regione, ma l’impresa è stata ardua. Abbiamo quindi ripiegato sui locali, una dimensione che Andrea e Jacopo hanno calcato negli anni con la band".

Ora si torna al set originario: ci sono novità per la messa in scena al Victor?

"Lo spettacolo in questi ultimi tempi si è arricchito di nuove collaborazioni. Sul palco avremo con noi alcuni amici musicisti: Luca Galassi, chitarrista dei Sunday Morning, ha scritto un pezzo nuovo che porteremo in scena. Simone Bartoletti Stella ci accompagnerà alla batteria, mentre Emiliano Ceredi degli Artenovecento ci diletterà con i suoi inediti strumenti musicali".

Come è strutturato lo spettacolo?

"Nelle sue poesie Galli esplora molti temi: parla di guerra e di protesta sociale, di vita e di morte, di padri e figli, di sesso e follia. A ogni tema è dedicato un atto dello spettacolo, in cui recitazione e musiche si fondono staccandosi dal tradizionale leggio, per esplorare con freschezza gli immensi panorami emotivi dell’autore".

Venendo alla sua carriera, le ultime produzioni a cui ha lavorato?

"Per la tv ho lavorato in una puntata di ‘Fosca Innocenti’ con Vanessa Incontrada e di ‘Brennero’, fiction Rai che deve ancora uscire. Per il grande schermo invece sono stato sul set di ‘Trafficante di virus’, di ‘Tramite amicizia’, l’ultimo film di Alessandro Siani e a fine maggio inizierò a lavorare nel nuovo film di Fabio De Luigi".