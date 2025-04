FdI, formazione sul bilancio comunale

Bilancio Comunale: strumenti e strategie è stato il tema del secondo appuntamento della Scuola di formazione politica promossa da Fratelli d’Italia Forlì-Cesena a Sarsina. A intervenire sono stati Marco Casali, capogruppo di FdI in consiglio comunale a Cesena, Massimiliano Pompignoli, già presidente della Commissione Bilancio della Regione Emilia-Romagna ed Enrico Cangini, sindaco di Sarsina. "È stata un’occasione per ribadire l’importanza della formazione e per arricchire i partecipanti con nozioni aggiornate e preziose per la vita amministrativa delle nostre comunità – dice l’on. Alice Buonguerrieri – Questi appuntamenti rappresentano un investimento concreto sul futuro della buona politica, fatta di studio, preparazione e radicamento sui territori".