Fischietti rossi, aglio e lavanda Tutti i colori e i sapori della festa

di Annamaria Senni

Le strade del centro tornano a ravvivarsi venerdì prossimo coi colori e i profumi della festa di San Giovanni, dal rosso del fischietto al profumo di zucchero caramellato delle mandorle croccanti, dal viola della lavanda con la sua inebriante fraganza estiva all’intenso odore dell’aglio che da tradizione tiene lontano le streghe. Tante le proposte della città nel weekend per omaggiare il santo patrono di Cesena. Nelle principali vie e piazze sino ai giardini di Serravalle oltre alle bancarelle variegate, da venerdì a domenica ci saranno offerte gastronomiche e spettacoli dal vivo. Nei ’Giardini in Festa’, a Serravalle, ci saranno le proposte dei food truck, quelle artistico-creative e della musica. I Giardini si accendono ogni sera alle 19.30 con la musica del dj Gala, mentre dalle 21.30 vanno in scena varie formazioni musicali: venerdì il soul calypso reggae di Banana Boat, sabato il classic rock di Honky Tonk e domenica il rock’n’roll anni 5060 di Flamin’Gene and his Tonics. Ritorna l’area luna park in viale Mazzoni, così come le proposte dell’Antichità in via Zefferino Re. Una grande novità è la via dei Musicanti Magici (Fantaguzzi, Albizzi, Righi, Strinati, Piazza Amendola) che ospiterà magia, tarocchi e streghe, insieme agli artisti di strada itineranti. In Piazza Amendola il Baricentro propone la musica di Cumbia poder (venerdì), dj Fabio Bartolini (sabato) e Andy Macfarlane (domenica).

Piazza della Libertà si animerà domenica con musiche della tradizione irlandese e ballate. In musica anche via Mura Comandini dove venerdì si esibiranno Blues Marini, Swing The Blues, The little ukulele orchestra, Marco Pandolfi; sabato sarà la volta di Lu Silver Big Band, Carlo Vecchi Nepita, Olivia Foschi Trio con Filippo Galbiati e Paolo Ghetti; domenica si alteranno Lian Noil dj set, Post Funk, Dopolavoro Chiaramonti. Gli artitisti di strada del Circo Nero saranno invece ospiti sabato al Chiosco Savelli. Proprio la giornata di sabato, per celebrare san Giovanni Battista, si aprirà in Cattedrale alle 10 dove il vescovo Douglas Regattieri presiederà la Messa Pontificale. Altri luoghi vivacizzati dall’atmosfera di festa di San Giovanni saranno i Giardini Pubblici che ospitano venerdì il raduno di vespe d’epoca dalle 17, mentre la sera alle 22 il concerto dei Moka Club.

Venerdì a Palazzo Nadiani (Corte Dandini, 2) il Teatro di stracci propone lo spettacolo ‘Il pacco’, per bambini e famiglie, e diverse saranno le proposte al Giardino della Rocca Malatestiana, con racconti, letture animate, storie e concerti. Anche gli spazi del Mercato coperto saranno allestiti per l’occasione. Qui le attività prendono il via già da domani con iniziative dedicate alla salute, mentre l’evento clou è previsto sabato con show cooking con Diana Cardenas Perez al caffè del mercato alle 10. Non mancherà l’arte a Palazzo del ridotto con dimostrazioni, laboratori e creazioni adatte al pubblico di ogni età. Il programma aggiornato su: https:www.cesenafiera.comeventicesena-in-festa-san-giovanni.