Gatteo torna a specchiarsi nell’acqua "Accoglieremo i turisti al meglio"

Nella provincia Forlì-Cesena il riconoscimento assegnato per la qualità delle acque e dell’ambiente, è andato anche alle spiagge di Gatteo a Mare dopo anni di assenza e di San Mauro Mare, che invece lo conferma. Roberto Pari, sindaco di Gatteo, è molto soddisfatto: "Per noi è un riconoscimento importante ed atteso, che premia la costanza della nostra Amministrazione nel miglioramento delle condizioni ambientali e della parte sostenibile del nostro territorio. Siamo onorati perchè oltre alla qualità delle acque, per le quali eravamo già eccellenti, con la Bandiera Blu ci vengono riconosciuti diversi servizi importanti ed un modo sostenibile anche di fare turismo. Questo ci stimola anche per i nuovi progetti e le nuove sfide, che ci vedranno impegnati nei prossimi anni, per rendere migliore la qualità della vita dei nostri cittadini e dei turisti". Il sindaco Pari si è recato personalmente a Roma per la consegna della Bandiera Blu e dedica un pensiero anche ai balneari: "La Bandiera Blu premia anche i nostri imprenditori ed in particolare quelli di spiaggia, i quali, oltre a saper accogliere al meglio i turisti, tengono sempre in maggiore considerazione l’importanza dell’ambiente in cui viviamo e lavoriamo".

Luciana Garbuglia, sindaca di San Mauro Pascoli, è entusiasta: "Ci confermiamo di nuovo all’interno delle spiagge che si fregiano della Bandiera Blu e questo per noi è molto importante. La soddisfazione è tanta, anche perchè i requisiti per aderire e le caratteristiche da avere, sono sempre più complessi ed articolati, su tutte le realtà ambientali e non soltanto per balneazione. Questo significa che il nostro impegno sulla riqualificazione dell’area mare è presente, in un progetto di crescita che dura da diversi anni e di cui una parte significativa è la riqualificazione dell’intero lungomare, che inaugureremo ufficialmente il 28 maggio. La Bandiera Blu, ritirata a Roma dall’assessore al turismo Stefania Presti, oltre alle acque di balneazione premia anche i nostri servizi di spiaggia e una gestione del territorio molto attenta all’ambiente, che abbiamo sempre avuto e ci viene riconosciuta".

Giacomo Mascellani