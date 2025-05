Giampiero e Giulia dalla Romagna a Roma a cavallo per il Giubileo

In sella al cavallo, dalle sorgenti del ’fiume sacro ai destini di Roma’, per il Giubileo. La lunga escursione è stata effettuata da due amici, Giampiero Giovannetti di Alfero e Giulia Bertaccini di Forlimpopoli, che dall’alta Romagna hanno raggiunto Roma in sella al proprio cavallo, seguendo il percorso del Tevere. L’avventura, iniziata il 1° maggio dal Monumento alla sorgente del Tevere sul Fumaiolo, alla presenza del sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, e dei carabinieri della stazione del Comune, si è conclusa dopo 10 giorni, con l’arrivo nella città eterna. I due cavalieri in sella ai loro destrieri, il tolfetano Sonno e la bardigiana Marlena, partendo dalla Romagna hanno attraversato Toscana, Umbria, Lazio, percorrendo un totale di 450 chilometri e solcando anche i cammini Fumaiolo Sentieri in Romagna, Cammino di S. Francesco in Toscana, Lungo Tevere in Umbria, via Amerina, Cammino della Luce, via Francigena.

Giampiero e Giulia sono stati supportati e coadiuvati dall’inseparabile zio di Giulia, Stefano Mancini, e dagli amici di sempre, Nadia Capacci e Giorgio Gabrielli. "Una grande impresa, sotto certi aspetti un vero e proprio tour de force – dicono Giampiero e Giulia – che ha messo a dura prova la resistenza dei cavalieri e dei cavalli. Ci sono stati momenti difficili, condizioni meteo avverse, incidenti di percorso, fortunatamente risolti con prontezza grazie alla scrupolosa preparazione del viaggio. Ma il raggiungimento della mèta ha fatto dimenticare le fatiche, lasciando spazio solo alla soddisfazione per aver tradotto in realtà un sogno. Quello di effettuare un pellegrinaggio a cavallo in occasione dell’Anno Santo."