Giornata delle donazioni . La salvezza nei trapianti

Aumentano le donazioni di organi e tessuti in Romagna. Un gesto di civiltà e generosità ricordato domani in occasione della giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, una giornata per dare risalto all’importanza di un gesto di aiuto nei confronti di chi vede nel trapianto l’unica possibilità di guarigione. "Sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di organi è un passo fondamentale – spiegano da Ausl Romagna – ogni cittadino può esprimere la propria volontà a donare e aiutare, così, chi soffre di gravi insufficienze d’organo. Con il trapianto è possibile salvare la vita a molte persone e ridare loro una nuova speranza per riprendere una vita normale". In Romagna, accanto alle associazioni di volontariato fortemente attive sul tema, l’esperienza e la competenza maturata negli ultimi anni dagli operatori sanitari, unita alla migliore organizzazione, hanno permesso la diffusione di percorsi innovativi come, tra gli altri, la donazione di organi a cuore fermo, con un progressivo e costante incremento delle donazioni, con numeri superiori alla media nazionale anche nel corso del 2023. Lo scorso anno sono stati 116 gli organi e 352 i tessuti prelevati e trapiantati in Ausl Romagna. I donatori di organi sono stati 54, 52 dei quali hanno donato il fegato. Sono state 47, invece, le donazioni di rene, 11 quelle di cuore e 6 quelle di polmoni. Riguardo alle donazioni di tessuti, sono stati 304 i trapianti di cornee, 17 quelli di segmenti ossei, 16 quelli di cute, 10 quelli di segmenti vascolari e 5 quelli di valvole cardiache. "Particolarmente importante - sottolinea il dottor Andrea Nanni, coordinatore aziendale donazione organi e tessuti - è stato l’incremento delle donazioni di cornee rispetto agli anni precedenti, che si sta confermando anche quest’anno". Ogni cittadino può dichiarare la propria volontà di donare gli organi presso gli uffici relazione col pubblico delle aziende sanitarie o in occasione del rinnovo della carta d’identità in comune; l’iscrizione alla associazione Aido costituisce contestuale dichiarazione favorevole alla donazione

I volontari dell’Aido Savio-Rubicone oggi saranno all’Anagrafe del Comune di Cesena dalle 8.30 alle 12.30, e alla Fiera di Pievesestina nel pomeriggio di sabato 20 aprile e della mattinata di domenica 21 durante le finali nazionali della Sittinvolley Rotary Cup.