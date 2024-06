Gli ‘acchiapparifiuti’ festeggiano San Giovanni ripulendo le aree verdi

Una speciale giornata di festa. Ieri mattina alcune volontarie cesenati che da tempo condividono il loro senso civico abbinato alla cura e al rispetto del bene comune, hanno deciso di rimboccarsi le maniche per fare in modo che Cesena potesse apparire sotto una veste migliore anche in occasione della festa di San Giovanni, patrono cittadino. "Il nostro gruppo – racconta Fabiola Cuccagna, una dei punti di riferimento del progetto – si chiama ‘Fuxia’ e non soltanto per via del colore dei miei capelli… Sorrido, ovviamente, ma lo faccio senza sminuire l’importanza di un’attività che riteniamo essenziale. Siamo tutte donne e siamo attive tutto l’anno, spostandoci in varie zone della città con l’intento di rimuovere ciò che i nostri concittadini abbandonano in terra. In quest’ottica abbiamo aderito all’iniziativa ‘Acchiapparifiuti’ lanciata dal Comune, che appunto cercava volontari che avessero voglia e tempo di impegnarsi nell’ottica della tutela ambientale". Durante la giornata di ieri la delegazione si è spostata tra l’area della basilica della Madonna del Monte e diversi altri spazi verdi cittadini: "Nelle aiuole si trova davvero di tutto, compresa tantissima plastica. Perché lo facciamo? Perché il buon esempio deve essere un volano virtuoso anche per gli altri". Del gruppo fanno parte, oltre a Fabiola Cuccagna, Marilena Borsari, Daniela Grillo, Maddalena Siroli, Margherita Casadei, Rosalba Tremonti e Cristina Trevisani.