Hotel a 5 stelle e asilo per cani a Cesena. "Vengono qui per socializzare"

Hotel a 5 stelle per cani a Cesena

Cesena, 17 gennaio 2023 – Dagli street food per animali ai saloni di bellezza, dalla pensione all’asilo per cani. Gli animali sono in aumento nelle famiglie cesenati: 34.544 i cani registrati all’anagrafe a Cesena, più di 1 cane ogni 3 abitanti. Triplicati in 5 anni (nel 2018 erano 11.500). Un numero talmente alto che ha portato il settore per animali ad aumentare sempre più i servizi per le nostre bestiole. Molti li trattano come figli e vogliono il meglio per i cuccioli, senza badare a spese. E così per i nostri amici animali c’è l’hotel a 5 stelle, la casa vacanza con piscina e spa, il parco giochi e persino l’asilo, ed è sempre più diffusa la tendenza di portare il cane o il gatto in pensione, mentre il padrone è in vacanza.

Anche se, si sa, i mici preferiscono non abbandonare il proprio ‘rifugio’, mentre i cani, adorano stare con il padrone. Ma chi ha impegni lavorativi pressanti o inderogabili durante il giorno o non vuole rinunciare alle vacanze, tra le opzioni per sistemare gli animali (che ormai fanno parte della famiglia) può scegliere asili e pensioni per cani. Pasti personalizzati, passeggiate mattina e sera, toelettatura per i segugi che lo richiedano, spa, cambio della lettiera, giochi e momenti di interazione. Così il padrone è tranquillo e gli animali se la spassano nelle strutture create su misura.

All’Oasi di Camillo (pensione per cani, asilo, spa e toelettatura) c’è Martino, un barboncino di 4 anni dallo sguardo dolce e affettuoso, la Pina, simpatico bassotto di 10 anni desideroso di carezze, Sky, un pincher di 9 anni che frequenta l’asilo da quando era cucciolo. Sono loro, insieme ad altri esemplari, gli ospiti della struttura a Cesena.

L’attività in albergo e all’asilo comincia presto la mattina, perché agli ospiti piace sgambettare appena sorge il sole. "All’asilo e in albergo gli animali si divertono – dice Alessandro Brasey dell’Oasi - si abituano a stare in mezzo agli altri, imparano le regole della convivenza e dell’educazione. Giocano tutto il tempo che vogliono. I più avanti con gli anni possono fare educazione motoria o attività sportiva al parco, i più vanitosi si possono rifare l’acconciatura. Non manca la spa con idromassaggio ad azione curativa per dermatiti e pruriti".

Follia per ricchi o servizio accessibile a tutti? Il prezzo per il soggiorno è di 25 euro per notte, mentre all’asilo ci sono pacchetti da 12 giorni che costano 20 euro al giorno. "La socializzazione nella nostra struttura è la carta vincente – dice Luca Ghiddi dell’Oasi di Camillo – sono tanti i proprietari che per motivi di lavoro, lasciano il cane alla mattina e tornano a prenderlo la sera". E il reparto notte per chi si ferma in struttura? Si scendono le scale all’Oasi e si apre un mondo colorato di verde con tante ‘casine’ e una grande stanza per i giochi. "Per gli ospiti questa è una seconda casa – concludono i proprietari – c’è chi si ferma un weekend ma anche chi rimane per un mese. Lavoriamo tanto e stiamo cercando personale".