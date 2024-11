Hotel Beau Soleil in festa per i 60 anni di attività

Oltre sessanta persone, quasi tutte dipendenti ed ex dipendenti dell’hotel Beau Soleil, si sono ritrovate al ristorante ’Il Pirata’, per festeggiare i 60 anni di attività del noto albergo di Zadina di Cesenatico. E’ una delle strutture ricettive più importanti della riviera, con tanti punti di eccellenza, gestito oggi dai discendenti dello storico albergatore Dante Delvecchio e dalla famiglia Farabegoli. Dal 1964 ad oggi la proprietà è sempre stata la stessa, passando prima ai figli e poi ai nipoti. La scelta del ristorante ’Il Pirata’ non è stata casuale, visto che il contitolare, Luciano Vicinanza, negli anni ’80 è stato un dipendente del Beau Soleil, dove ha conosciuto una ragazza, pure dipendente nello stesso albergo, con la quale poi si è sposato e ha cresciuto dei figli che oggi sono adulti. Questa è una ulteriore dimostrazione che il turismo in Romagna è spesso una storia d’amore, dove donne e uomini si incontrano e spesso costruiscono legami che durano una vita. Il più festeggiato è stato naturalmente Dante Delvecchio, autentico pioniere del turismo in questo spicchio di riviera adriatica, in carriera ha ricoperto anche importanti ruoli istituzionali, come quello di presidente dell’associazione degli albergatori di Cesenatico. Nel mondo del volontariato Dante ha un ruolo nel Rotary Club Cesenatico Mare, di cui è stato un apprezzato presidente. Assieme a lui, alla sua famiglia e alla famiglia Farabegoli, gli ex dipendenti e i dipendenti di oggi più fedeli, hanno sfogliato l’album dei ricordi, per rivivere momenti di lavoro e sacrificio, ma anche di grandi soddisfazioni. Il momento più significativo della festa è stato il taglio della torta per questo importante traguardo raggiunto.

g. m.