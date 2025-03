I Good Fellas tra jazz e vino

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile, con una serata evento dedicata al grande jazz romagnolo. Venerdi alle 22 si esibirà dal vivo la band The Good Fellas, per un appuntamento della rassegna Divino in Jazz in collaborazione con la casa vinicola i Filarini di Cesena. Sul palco il rock’n’roll incontra lo swing, in un viaggio fantastico dentro una favola che dura da trent’anni, ininterrottamente; un primato ineguagliato in questo angolo di sub cultura del passato. gli ingredienti principali sono musica, passione, buoni sentimenti e l’amore per il proprio Paese. Sarà uno spettacolo di intrattenimento e non solo di musica, un tuffo nelle fastose sale dei Casino di Las Vegas degli anni Cinquanta. The Good Fellas sono apparsi in note trasmissioni televisive, tour teatrali e film. Oltre a brani di propria composizione, gli artisti suonano, con il caratteristico piglio delle orchestre di rock’n’roll, la musica di Louis Prima, Frank Sinatra, Alan Freed, Elvis Presley, Fred Buscaglione, Renato Carosone, Louis Jordan, Henry Mancini e altri big del genere. I protagonisti saranno Lucky Luciano contrabbasso e voce, Fabrais La Motta alla batteria, Jimmy Gennaro al piano, Nick Salerno alla chitarra, Benny Marsala al sassofono tenore, Rico Romano tromba e voce, Charlie Martino tromba e voce, e JJ di Giacomo al trombone. L’ingresso costa 30 euro con un tagliere di specialità gastronomiche, oppure 25 euro incluso un drink. Info e e prenotazioni al 328 7723203. g.m.