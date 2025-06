Atletica Endas Cesena: Successi e Record al Golden Gala e Campionati Master

Un altro fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’Atletica Endas Cesena, che è stata impegnata su più fronti tra Roma, Cesena, Lana e Busseto. Venerdì sera Cristina Sanulli ha aperto il weekend con la partecipazione al prestigioso Golden Gala di Roma, correndo nei 100 metri Master. Nello scenario unico dello Stadio Olimpico ha fermato il cronometro a 13"01, confermandosi tra le migliori interpreti nazionali della velocità over 50.

Sabato e domenica il nuovo campo di atletica di Cesena ha accolto i Campionati di Società Master, che la società aveva già ospitato nel 2022, poco prima dell’alluvione. Oltre 500 atleti over 35 hanno calcato la pista azzurra cesenate, tra entusiasmo e grande voglia di competere.

Le squadre di casa si sono ben comportate: le donne hanno centrato il secondo posto regionale, staccando il pass per la finale nazionale, mentre la squadra maschile ha chiuso sesta in regione.

Contemporaneamente, a Lana (Bolzano) si sono disputati i Campionati Italiani di prove multiple Allievi e Cadetti. Due gli atleti in gara per l’Endas Cesena. Il cadetto Lorenzo Mazzoni ha conquistato un ottimo settimo posto nell’octathlon, totalizzando 4972 punti, con tre nuovi record personali: 2 metri e 60 nell’asta, 1,81 nel salto in alto (prestazione che da sola gli ha portato 857 punti) e 25,29 nel lancio del disco.

Tra le allieve, Viola Vincenzi ha chiuso al 18° posto nell’eptathlon, migliorandosi negli 800 metri e nei 100 ostacoli. Nonostante qualche fastidio al ginocchio, è riuscita a completare tutte le prove con determinazione.

Domenica si è chiuso il weekend con un’altra tappa importante: la finale regionale dei Campionati di Società categoria Ragazze, svoltasi a Busseto. Le giovani atlete dell’Endas Cesena hanno saputo farsi valere, salendo dall’undicesima alla decima posizione finale. Al di là dei risultati, è stata una giornata speciale: tra pettinature coordinate, scritte sulle gambe e tanto tifo, lo spirito di squadra è stato il vero protagonista.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo fine settimana, quando la squadra assoluta femminile scenderà in pista ad Ancona per la finale nazionale del Campionato di Società di Serie B, in programma sabato e domenica.