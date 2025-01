I Pasquaroli portano allegria ai nonni. E il sindaco suona il contrabbasso

Domenica sera due gruppi di Pasquaroli hanno portato la musica romagnola al centro ricreativo Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare in via Firenze 4. Il primo è stato quello dei Pasquaroli di Gatteo Mare, composto da 25 persone compreso il sindaco di Gatteo Roberto Pari che suona il contrabbasso. Il gruppo è nato nel 1978 fa ed è diretto da Marco Fantini che dice: "Ho cominciato quando avevo ancora i pantaloni corti da scout ed è stato proprio il gruppo scout di Gatteo Mare sorto in quegli anni a riportare alla luce la tradizione dei Pasquaroli. Facemmo una ricerca sui pasquaroli sarsinati e andammo a riscoprire i testi delle antiche pasquelle leggendo i libri di Vittorio Tonelli. Abbiamo fatto una sintesi che abbiamo conservato in tutti questi anni e che ancora proponiamo fedelmente. Il giorno della Befana siamo stati al presepe di Gambettola con una rassegna di gruppi e abbiamo finito in bellezza al porto canale di Cesenatico". Dopo di loro nel salone del centro ricreativo Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare si sono esibiti i Pasquaroli di Villamarina, un gruppo nato nel 1976 e composto da 11 elementi. Maestro concertatore è Marco Ubaldini fisarmonicista e organizzatore è Roberto Zanuccoli: "Portiamo avanti una tradizione tutta romagnola con più di 25 canzoni del maestro Secondo Casadei e le più famose cante antiche della nostra terra. Alla vigilia della Befana abbiamo fatto sette appuntamenti fra circoli e case di privati. E, per il quieto vivere in famiglia, l’ultima esibizione è stata a casa mia".

Ermanno Pasolini