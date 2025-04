Trovato morto nel suo letto a soli 44 anni

Il quartiere Cesare a Savignano sul Rubicone è in lutto per la scomparsa improvvisa di Enzo Zagarese, conosciuto da tutti con il soprannome di "Zaga". Lo ha trovato morto nel letto ieri mattina la moglie Lucia. Enzo Zagarese ha avuto anni fa un albergo a Bellaria e ora lavorava alle dipendenze dell’azienda Mc Slide di Rimini. Oltre alla moglie Lucia, Zaga lascia Pako un bambino di 10 anni e una bimba, Alessandra, di tre anni e mezzo, la mamma Pina, il babbo Lino e la sorella Claudia. Enzo aveva diversi hobby, come stare insieme a decine di suoi amici, oggi increduli e in lacrime. Poi gli piaceva cantare, fare fotografie e anche la buona cucina, essendo un’ottima forchetta. Enzo Zagarese aveva avuto fin da piccolo problemi di cuore per una grave cardiopatia e aveva subito diversi interventi chirurgici. Poi tutto sembrava risolto. Si è sposato, ha avuto due splendidi bambini. Ma all’improvviso la morte se lo è portato via lasciando tutti attoniti e sgomenti. La causa è stato il cuore che ha tormentato tutta la sua vita. Ma lui non si arrendeva mai a nulla, fino a ieri notte. La salma è stata composta nella camera mortuaria dell’ospedale Bufalini di Cesena dove questa mattina dalle 10 alle 12 gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuoto e stimato potranno recarsi a dargli l’ultimo saluto. Poi il carro funebre partirà con la bara di Enzo Zagarese verso la sua amata terra della Campania della quale era originario. Domani verranno celebrati i funerali a Cellole di Caserta. Alle 16 verrà celebrata la messa e poi la sepoltura nel locale cimitero. Per tutta la giornata di ieri nel quartiere Cesare c’è stata sempre la fila per portare il cordoglio e la vicinanza alla moglie, ai figli e a tutti i famigliari, a dimostrazione del fatto di quanto Enzo Zagarese sia stato stimato e amato da tutti.

e.p.