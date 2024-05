Il ’check in facile’ degli albergatori

L’Associazione degli albergatori di Cesenatico ha implementato il servizio dedicato ai proprietari degli appartamenti ad uso turistico "check in facile", che comprende l’invio delle schedine alloggiati, l’inserimento dei dati degli ospiti ai fini statistici tramite applicativo Ross1000 e l’invio delle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno. I vantaggi sono una maggiore semplicità per la comunicazione degli alloggiati, efficienza con il servizio garantito anche nei giorni festivi, e la sicurezza, in quanto vi è la certezza che vengano eseguite tutte le formalità richieste. Informazioni allo 0547 673448.