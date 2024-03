Il Romagna è da serie A. Piegato anche il Colorno

Il Romagna Rfc porta a casa un’altra vittoria davanti al proprio pubblico e si impone per 45-24 sul Colorno con un risultato che vale una bella fetta di promozione in serie A. Gli avversari di turno erano infatti secondi a dieci punti di distacco, che ora sono diventati 15 grazie al bottino pieno conquistato dai padroni di casa, usciti dal campo festeggiando una vittoria conquistata 45-24.

L’avversario del prossimo turno sarà poi Bologna, unica altra contendente rimasta in grado di guardare (anche se da lontanissimo) alla vetta, che anche per gli emiliani dista 15 punti. Superato pure quest’ultimo scoglio, la cavalcata terminerà con incontri che all’andata i Galletti hanno dominato dal primo all’ultimo minuto.

Il successo di domenica contro Colorno è stato l’undicesimo consecutivo ed è stato costruito nella prima mezz’ora di gioco, mostrando la grinta e la solidità necessarie per avere la meglio su un avversario di qualità come il Colorno.

Eppure la partita non era iniziata bene per i Galletti, che praticamente alla prima azione avevano subito la meta del Colorno, con Travaglini abile a trovare il varco per bucare la difesa di casa.

Ma la reazione dei romagnoli è ottima e al 5’ la meta di Marini ristabilisce la parità.

Gli ospiti si affidano a un calcio piazzato per riportarsi in vantaggio, ma anche in questo caso la risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare: con un rapido rovesciamento di fronte il Romagna si porta nell’area dei 22 avversari e trova la meta del raddoppio con Maroncelli. I Galletti mantengono ritmo e possesso, trovando al 20’ un nuovo affondo con la meta di Maiga, di nuovo trasformata da Giannuli. Lo stesso Giannuli consegna ai suoi altri tre punti grazie a un calcio piazzato, al 22’, e dopo pochi minuti arriva la marcatura del bonus, frutto di una bella azione corale finalizzata da Di Lena per il 31-10.

Il Romagna tiene a bada i tentativi di attacco del Colorno anche nella ripresa, quando si continua a giocare con intensità e fisicità, ma entrambe le squadre faticano a concretizzare le occasioni a propria disposizione: soltanto nell’ultimo scorcio di partita il tabellone torna a muoversi, quando comunque i giochi sono ormai fatti.