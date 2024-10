Il ’Trio Vincenti’ in concerto: sul palco papà, mamma e figlia

La musica è un affare di famiglia. Insieme sono il "Trio Vincenti" che si esibirà oggi alle 17, presso l’Istituto musicale Corelli. E che il cognome ben li rappresenti, non ci sono dubbi: papà Piero Vincenti è tra i più grandi clarinettisti italiani, mamma Marsida Koni è una celebrata pianista e ritenuta tra le cento eccellenze albanesi nel mondo; Martha, la figlia undicenne, violinista, è un piccolo prodigio già dall’età di 5 anni. La famiglia Vincenti vive a Cesena, dove Piero è docente di clarinetto presso il Conservatorio Statale "Maderna-Lettimi" del quale in passato è stato direttore. Il concerto che li vede sul palco è intitolato "NonSoloKlezmer", promosso dall’Accademia italiana del clarinetto di cui Vincenti è fondatore e presidente. In programma: dal compositore clarinettista Aurelio Magnani, nato a Longiano (1856-1921) Melodia romantica; F. Poulenc - Sonata per clarinetto e pianoforte; G. Gershwin – Blues; Michele Mangani - Jwish suite e, sempre di Michele Mangani - Elegia per violino, clarinetto e pianoforte. Quest’ultima opera scritta appositamente per il Trio Vincenti si esegue in prima mondiale a Cesena. Il programma prevede nella seconda parte esecuzioni di musica "Klezmer", "un genere musicale di origine ebraica - spiega Piero Vincenti -, usato nelle loro feste tradizionali come matrimoni o altre occasioni liete per cantare e ballare".

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione tramite il numero di whatsapp 348 6446036 oppure all’indirizzo mail: segreteria@accademiaitalianaclarinetto.com.

Raffaella Candoli