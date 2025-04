Il vescovo Caiazzo ai funerali di Bergoglio. Ci saranno anche preti, religiosi e fedeli

Il vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo sarà presente questa mattina in piazza San Pietro alla celebrazione dei funerali di papa Francesco, che avranno inizio alle 10. Insieme a lui ci saranno sacerdoti e religiosi.

Dalla diocesi non sono stati organizzati pullman e neppure dalle parrocchie per raggiungere il Vaticano, ma ci saranno non pochi cesenati che privatamente si recheranno alle esequie funebri, spostandosi con la propria auto insieme alla famiglia. Fra questi il direttore del settimanale diocesano Francesco Zanotti, che era a Roma anche mercoledì scorso, due giorni dopo la scomparsa del pontefice.

In alcune parrocchie della diocesi, da quello che si apprende, si potrà seguire insieme con il sacerdote attraverso la tv nelle opere parrocchiali i funerali di Bergoglio, precedendo la visione con un momento di raccoglimento e di preghiera.