In bici da Cervia a Venezia per festeggiare

Le imprese non vengono mai da sole. Per celebrare degnamente la promozione del Cesena in B, un gruppo di amici col dna bianconero ha deciso di mettersi sui pedali percorrendo la ‘Rotta del Sale’ da Cervia a Venezia, un itinerario di 320 chilometri affrontati su ghiaia e strade sterrate, lontano dalle frequentate arterie di comunicazione e in mezzo alla natura, godendosi il momento, il panorama e, soprattutto, il motivo del viaggio. "Non siamo nuovi a esperienze del genere – raccontano Thomas Biondi, Stefano Milini ed Enrico Macrelli, i tre protagonisti – dal momento che nel 2010 per festeggiare la conquista della serie A, abbiamo percorso, sempre in bici, 700 chilometri, partendo dalla Finlandia e raggiungendo Capo Nord". L’entusiasmo dei tre amici è alimentato da una passione, quella per il calcio, che dura da una vita: "Ho 40 anni – rilancia Biondi – e da almeno 25 stagioni rinnovo l’abbonamento al Manuzzi. L’idea di abbinare i successi della squadra a nostre imprese in bici ricalca lo spirito che ci accomuna, quello di vivere insieme e all’insegna dell’allegria momenti importanti". Il viaggio è stato diviso in quattro tappe, con l’ultima tranche che da Chioggia a Venezia ha unito alla bici anche il traghetto. "Prima ci eravamo fermati a Comacchio e Porto Tolle. E’ stato bellissimo, ma non semplice. Il primo giorno ho forato due volte e quando siamo arrivati in laguna siamo stati accolti da una pioggia torrenziale che ci ha costretti in albergo. Il giorno successivo, sui giornali locali scrivevano che erano 300 anni che a Venezia non pioveva con quella intensità… Non ci siamo fatti mancare niente, ma in effetti il bello è proprio questo. Ora aspettiamo la squadra, pronti a rispondere a tono alla prossima impresa!". Luca Ravaglia