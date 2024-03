Kodokan, tanti aspiranti campioni a Bibbiano. Ottimi risultati per la società cesenate

Ottimi risultati per il gruppo sportivo Judo Kodokan Cesena che lo scorso fine settimana ha fatto incetta di soddisfazioni a Bibbiano di Reggio Emilia. Ad accompagnare gli atleti c’erano come di consueto il maestro Vladimiro Burioli, cintura nera 7° dan, e la presidente del sodalizio romagnolo Raffaella Molari, 2° dan.

L’evento di Bibbiano, intitolato ’Giocando con Maria Rosa’, rappresentava la penultima fase di una serie di manifestazioni, partite nello scorso ottobre, che si sono sviluppate mese dopo mese in diverse località della regione.

Alla gara emiliana erano presenti numerose società sportive con al seguito un numero complessivo di circa 250 giovani atleti. Al raggiungimento di questo numero hanno contribuito anche venti scalpitanti iscritti del Kodokan, impazienti di confrontarsi in gara con altri coetanei.

La manifestazione si è aperta alle 15.30 con il saluto del vicesindaco. Successivamente i piccoli atleti sono stati accompagnati al proprio tatami di combattimento e sono incominciate le gare arbitrate da arbitri nazionali che per l’occasione sono restati in judogi per permettere ai bambini di confrontarsi senza il timore dell’ufficialità come di solito succede nelle gare tradizionali.

"Questa scelta - è il commento della presidente del Judo Kodokan Cesena 1966 Raffaella Molari - ha la funzione di aiutare i ragazzi a capire meglio le dinamiche tecniche della disciplina judoistica. Così facendo, i giovani atleti hanno la possibilità di entrare gradualmente nello spirito del combattimento e della gara in funzione della futura attività agonistica".

Riguardo agli incontri disputati, i giovani judoka cesenati si sono distinti per correttezza, competenza e capacità risolutive nei combattimenti somministrando svariati ippon (punto pieno o vittoria).

Il Kodokan ha dunque ben figurato e i cesenati hanno confermato l’efficacia dell’innovativo metodo judoistico per bambini che il maestro Vladimiro Burioli coadiuvato dal maestro Moreno Montalti pratica da tempo. Al termine dei combattimenti, vincitori e vinti sono stati tutti egualmente premiati con una medaglia.

Come di consueto la società ospitante ha poi offerto la merenda a tutti i partecipanti.

Il prossimo importante appuntamento che attende la società sportiva cesenate è il trofeo Uchi Oroshi che è riservato agli agonisti.