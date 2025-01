La Pro Loco: "Tanti eventi grazie ai volontari"

Lunedì, con la festività dell’Epifania, si è concluso, come previsto in locandina, a Bagno di Romagna e in altre località del suo territorio comunale, il ricco programma di manifestazioni, bellamente dipanatosi dall’Immacolata 2024 sino alla Befana 2025. Un suggestivo e coinvolgente ‘Magico Natale 2024-2025’, con numerose iniziative, spettacoli, eventi, promossi e organizzati dalla Pro Loco, Tre Terme, Asd Bagno di Romagna Calcio, in collaborazione con altri enti e associazioni, e col patrocinio del Comune.

Dice il presidente della dinamica Pro Loco del paese termale d’Alto Savio, Alessandro Rossi: "La Pro Loco di Bagno di Romagna Terme, al termine di una lunga ed impegnativa stagione di eventi, che ha visto lo sforzo della nostra associazione per cercare di migliorare l’attrattività turistica del nostro paese termale, vuole ringraziare sentitamente tutti i volontari. Volontari, che in qualche modo, si sono adoperati con noi per quanto fatto nell’anno appena passato. Speriamo che anche nel prossimo futuro questi encomiabili volontari possano essere ancora al nostro fianco".

"E ciò per migliorare e migliorarci – prosegue il presidente Rossi –, come del resto anche varie aziende locali e di altre città, che ci hanno generosamente aiutato, fornendoci materiale adatto alle attività poste in essere dalla Pro Loco di Bagno. Colgo l’occasione, ci è doveroso, per ringraziare appunto quanti hanno reso possibile tutto questo, le società Ustec di San Piero in Bagno, Nuova Tecnocopy di Arezzo, Para.Mount Immobiliare srl di Bagno di Romagna, ristorante Arquebuse di Forlì, River22 Sporting Club di Bagno di Romagna, 3Iron di Bagno di Romagna".

gi. mo.