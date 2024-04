Laboratori, show cooking e visite guidate ad ’Azzurro come il pesce’

Sono molte le iniziative collaterali organizzate in questi giorni di festa a Cesenatico in occasione della manifestazione ’Azzurro come il pesce’ che oggi entra nel vivo e si concluderà domenica. Nella zona di Ponente vicina allo Squero, l’associazione di pescatori ’Tra il cielo e il mare’ organizza oggi alle 12.30 un incontro con la professoressa Patrizia Serratore sul tema ’Prodotti ittici e note per un consumo consapevole’. Domani alle 16, sempre a Ponente si terrà un laboratorio per bambini ’Alla scoperta del pesce dell’Adriatico con i pescatori di Cesenatico’. Domenica a mezzogiorno il tema sarà invece "Vongole o Lupini? Alla scoperta di un mollusco tipico del mar Adriatico", per una conferenza del medico veterinario Valentina Tepedino, curatrice del blog "Informare per non abboccare". Poco distante da quest’area, lungo la banchina del porto sul vecchio Squero, l’associazione Pescatori in Pensione di Cesenatico allestirà una mostra fotografica e un’esposizione di attrezzature da pesca con dimostrazioni di come si cuce e ripara una rete da pesca.

Per la sagra il Centro Studi Calisesi in via Squero sarà aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18, in un luogo dove è possibile immergersi nella vita dei pescatori del passato e di oggi. Nelle mattinate di oggi e di sabato, dalle 10.30 a mezzogiorno, c’è la proposta di itinerari guidati per scoprire il mondo della pesca (informazioni e prenotazioni al 324 6671700). Sull’altra sponda del porto, quella di Levante, in piazza Pisacane i pescatori del consorzio Cogemo forniranno materiale illustrativo sulla vongola e altri prodotti ittici. Sabato alle 10.30, a Levante si terrà uno show cooking per il programma televisivo "Cookacademy". g.m.