Lapide in memoria dei caduti davanti al palazzo del Comune

Cesenatico si prepara a celebrare l’anniversario della sua liberazione dal nazifascismo che risale al 20 ottobre 1944, con una commemorazione e una serie di eventi speciali. La novità è rappresentata da una lapide realizzata in memoria dei caduti civili e militari della Seconda Guerra Mondiale che verrà installata nell’area esterna del palazzo municipale in via Marino Moretti nella mattinata di sabato 19 ottobre, con una cerimonia pubblica. "L’Amministrazione comunale – è scritto in una nota del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Emanuela Pedulli – ha deciso di realizzarla per donare ulteriore e giusta memoria alle donne, agli uomini e ai bambini che hanno perso le vita in un conflitto così atroce e doloroso. La targa sarà accompagnata da un qr code collegato al sito istituzionale del Comune, in cui una pagina speciale sarà dedicata all’elenco delle vittime. A questo momento dall’alto valore simbolico parteciperà anche una rappresentanza degli studenti delle scuole medie di Cesenatico, che leggeranno i nomi dei caduti in una staffetta della memoria. Alle 9 di domenica 20 ottobre, una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche e miliari, partirà dal municipio e si recherà a deporre corone di alloro nei luoghi che ricordano i Caduti Partigiani a Ponte Ruffio, alla Rocca di Cesena e al Cimitero di Cesenatico, dove alle 10.30 verrà celebrata una messa in ricordo della 264 vittime. Sono molte le iniziative culturali legate all’80esimo anniversario della liberazione di Cesenatico e, dal 14 al 27 ottobre, sarà disponibile la video esposizione digitale "Cesenatico Ribelle" a cura della Rete Democratica Antifascista di Cesenatico, sulla facciata del municipio, della Biblioteca Comunale e del Museo della Marineria.

g.m.