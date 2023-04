Le Cgil di Forlì e Cesena verso l’unificazione: congresso il 6 settembre

Un passo importante nella storia provinciale della Cgil. Ieri si sono riunite le assemblee generali delle Camere del Lavoro di Forlì e di Cesena per discutere dei prossimi passi che porteranno al completamento dell’unificazione delle categorie e delle due strutture. Il prossimo 6 settembre si svolgerà il congresso straordinario che porterà allo scioglimento delle due Camere del Lavoro e alla nascita della Camera del Lavoro Cgil Forlì Cesena. I lavori dell’assemblea sono iniziati con un minuto di silenzio, osservato in ricordo dei tre giovani, che pochi giorni fa hanno perso la vita a Bertinoro, nella tragedia del crollo del silos. Gli interventi di Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì, e Silla Bucci, segretaria generale Cgil Cesena, hanno dato il via alla discussione sui temi del giorno "unificazione e congressi straordinari".