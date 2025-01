Ma le star continuano ad amare i modelli sammauresi

Il ritorno agli eventi pubblici di Kate Middleton, moglie dell’erede al trono d’Inghilterra William, è una bella notizia anche per le aziende del distretto: in più occasioni, in questi anni, la principessa del Galles ha indossato calzature made in San Mauro, svelando una passione per le iconiche ‘pump’ di Gianvito Rossi. Proprio sulle creazioni firmate dal figlio di Sergio Rossi è caduta la scelta ‘reale’ anche durante le festività: alla tradizionale messa del 25 dicembre, Kate ha sfoggiato un total look verde bosco, abbinato a un paio di stivali neri di Gianvito. Gli stessi erano comparsi ai piedi della principessa qualche sera prima, al concerto all’abbazia di Westminster, accostati al più classico rosso natalizio. Ma sono tante le celebrities, italiane e internazionali, che continuano a indossare le scarpe realizzate dagli artigiani del distretto: le star della musica – da Elodie ad Alessandra Amoroso, fino a Francesca Michielin – hanno optato in massa per Casadei; mentre Giuseppe Zanotti ha fatto la parte del leone con le dive del cinema, da Demi Moore a Liz Hurley. Reese Witherspoon, attrice premio Oscar, ha preferito le calzature del brand Alevì, lanciato da Perla Alessandri e Valentina Micchetti. Tornando alle vip di casa nostra, nell’ultima puntata di ‘Kilimangiaro’ prima della pausa natalizia, la conduttrice Camila Raznovich ha indossato un total look rosso, con un paio di décolleté Sergio Rossi. La supermodella Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, ha approfittato delle recenti nevicate per una vacanza a Madonna di Campiglio (prima di partorire!): ai suoi piedi, un paio di scarponcini Pollini.

Maddalena De Franchis