Maltempo, scuole chiuse domani a Cesena: strade allagate e viabilità in tilt

Cesena, 18 settembre 2024 – Domani tutte le scuole di Cesena resteranno chiuse a causa dei rischi legati al maltempo. Quelli che valgono un’altra allerta rossa. Cesena sa bene cosa significhi quando una città è tenuta in scacco dalla pioggia. E ora ha paura.

Maltempo a Cesena, allagamenti in viale Carducci (Foto Ravaglia)

Questa mattina, mentre le ore passavano e le precipitazioni continuavano a cadere copiose, allagando strade e campi, la viabilità è finita sotto pressione in più punti, dalle zone di Ruffio alle centralissime viale Carducci e via Emilia, o ancora alla rotonda Merzagora, nell’area a ridosso del Centro Montefiore. A pagare il prezzo più alto è stata ancora la frazione di Ronta, già in emergenza dalle prime piogge di ieri, dove in particolare in via Fornasaccia, un tratto di strada è stato sommerso dall’acqua, arrivando a lambire i piani abitabili delle abitazioni e allagando – di nuovo – i garage.

La preoccupazione dei residenti è altissima, anche perché l’allerta rossa legata al maltempo durerà anche per tutta la giornata di domani e nelle prossime ore sono attese altre abbondanti precipitazioni. In quest’ottica il Comune ha ufficializzato che per la giornata di domani tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi di infanzia pubblici e privati, e i centri sportivi saranno chiusi.