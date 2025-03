Maltrattamenti in famiglia. Picchia per anni la moglie: 71enne portato in carcere

Per cinque anni ha subito maltrattamenti e lesioni aggravate da parte del marito e poi finalmente si è decisa a denunciarlo dopo essere anche finita più volte al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini. Una situazione che sarebbe potuta anche sfociare in qualcosa di ancora più grave, dettata dalla gelosia di lui. Così è stato arrestato e condotto in carcere a Bologna. L’altro giorno, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Giudice del Tribunale di Forlì su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 71 anni, ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate a danno della moglie, 66enne. Le condotte violente dell’anziano uomo erano iniziate nel 2020 e si sono protratte fino a poche settimane fa, quando ha deciso di denunciarlo presso i Carabinieri di Cesena e andarsene di casa. Le immediate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì e condotte dai militari del NORM di Cesena, hanno consentito di ricostruire gli episodi avvenuti nel corso degli anni, dai quali sono emerse le reiterate e gravi condotte subite dalla donna da parte del marito. In esito all’attività investigativa, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì ha emesso il provvedimento detentivo, eseguito dai Carabinieri di Cesena, che hanno rintracciato l’uomo a Cesena a casa sua. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere a Bologna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

