Mini abbonamento per tre partite

Il Cesena Fc ha avviato ieri una nuova campagna promozionale legata alla vendita di un mini pacchetto valido per accedere allo stadio in occasione di tre gare interne a un prezzo speciale e più conveniente rispetto all’acquisto dei tre singoli tagliandi. I match del Cavalluccio che rientrano nel carnet sono quelli contro il Pisa (domenica 16 febbraio, alle 17.15), lo Spezia (sabato 15 marzo, alle 15) e il Frosinone (il 12 o il 13 aprile, visto che la data e l’orario sono ancora da definire).

Tutti i tifosi che non sono già in possesso della tessera stagionale, potranno acquistare il pack ‘Marciamo tutti uniti avanti con furor’ con un unico tagliando e la certezza di avere sempre a disposizione lo stesso posto sugli spalti, risparmiando oltre il 20% rispetto all’acquisto di un biglietto per ogni match. Il nuovo mini abbonamento bianconero potrà essere sottoscritto fino a domenica 16 febbraio sul circuito Vivaticket (sia online che presso tutti i punti vendita abilitati), oltre che presso il Centro Coordinamento Club, aperto questa settimana dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Ecco i prezzi, per i quali sono previste due tariffe, una intera e un’altra riservata agli Under 18. Tribuna numerata: intero 115 euro, ridotto 45 euro; distinti superiori: intero 70 euro, ridotto 30 euro; distinti inferiori: intero 60 euro, ridotto 25 euro. Come sempre non sono in vendita i tagliandi relativi alla Curva Mare, già esaurita.