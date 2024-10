Monte Castello, appaltati i lavori del centro storico

La scorsa settimana sono stati aggiudicati dalla stazione unica appaltante i lavori relativi alla manutenzione straordinaria di via Rossini e piazza della Libertà nel centro storico di Monte Castello, importante frazione di Mercato Saraceno. Il costo dell’intervento è di 460mila euro, di cui 350mila da fondi regionali Atuss (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile) e 110mila euro da risorse comunali. I lavori saranno eseguiti dalla Co.i.r. Consorzio Imprese Romagnole, con l’impresa Mattei di Verucchio, esecutrice delle opere che inizieranno nei primi mesi del 2025. In merito l’assessore ai Lavori pubblici e alla rigenerazione urbana, Raffaele Giovannini, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di avviare questo importante progetto di riqualificazione urbana a Monte Castello, che prevede il risanamento delle reti di acqua e gas, la predisposizione dei cavidotti per le linee elettriche e la sostituzione dell’asfalto con pavimentazione in pietra. Un impegno concreto per valorizzare il centro storico di questa frazione e renderlo più accogliente per i cittadini e i visitatori". Per i dettagli organizzativi prossimamente l’ufficio tecnico incontrerà sia l’azienda vincitrice dell’appalto sia le società che gestiscono i sottoservizi per definire congiuntamente gli interventi operativi; inoltre, insieme ai rappresentanti della Pro Loco di Monte Castello, si cercherà di coordinare gli eventi organizzati dall’associazione. Inoltre, sempre l’assessore Giovannini aggiunge che, oltre all’imminente attivazione del Centro Sociale Culturale Maverik, la riqualificazione di Piazza della Libertà rappresenta un ulteriore passo verso la rigenerazione urbana di Monte Castello.

Edoardo Turci