Notti elettroniche nell’inverno del ‘Vidia’

La nuova stagione del Vidia club di San Vittore è pronta a immergersi nel mondo della musica elettronica. Alla classica programmazione del sabato sera, si aggiunge la nuova rassegna ‘Invidia’ del venerdì. Dal 18 ottobre, infatti, ogni due venerdì il palco dello storico locale verrà calcato da noti artisti del panorama internazionale di musica elettronica, per 14 appuntamenti in una location rinnovata per l’occasione. "L’idea – racconta il direttore artistico e dj Marco Caminati, Kama – nasce dalla volontà di dimostrare che in Romagna si può fare musica anche di inverno. L’obiettivo è quello di divertirsi portando a Cesena i più grandi dj internazionali del momento, cercando di riportare la scena locale ai fasti di un tempo". Si comincia venerdì 18 ottobre con il dj tedesco Matthias Tanzmann, che dopo aver suonato in estate in locali come l’Ushuaia e il Dc10 di Ibiza, nonché il Pacha di Barcellona, animerà la prima serata nel segno della musica del momento. A Cesena Tanzmann porterà in scena la sua esperienza trentennale nel campo della musica, in cui mescolerà sonorità tech house e dance music. Il dj è noto per essere a capo dell’etichetta ‘Moon harbour’, con cui ha prodotto oltre 100 uscite in vinile e 200 singoli digitali. Ad aprire lo show i due dj resident di ‘Invidia’: Kama e Rocket, giovane emergente della scena romagnola. Secondo appuntamento della rassegna il primo novembre, con l’annuncio in anteprima dello show del dj e produttore inglese Low Steppa, nome d’arte di William Bailey. L’artista fa parte dell’etichetta ‘Defected records’, considerata dagli addetti ai lavori la più importante attualmente del mondo house. Low Steppa è uno degli artisti house più influenti degli ultimi anni, grazie all’album ‘Boling point’ che gli ha permesso di essere una presenza costante nella top ten di vendite di Beatport, sito specializzato in musica house. Low Steppa porterà sul palco del Vidia il nuovo singolo Runnin’, che vede la partecipazione della cantante Kelli-Leigh. In apertura tornano in console Kama e Rocket. Il terzo appuntamento, non ancora annunciato, è previsto per il 15 novembre. Il progetto ‘Invidia’ è organizzato dai due giovani Luca e Mattia Piscaglia in collaborazione, appunto, con Marco Caminati, già produttore per Elrow Music, no. Music e fresco dell’esperienza allo Space di Riccione, con cui l’estate scorsa ha portato in romagna artisti come David Guetta. Le serate si svolgeranno dalle 22.55 dalle 4. Verrà istituito un servizio navetta gratuito dalle 22:30 con partenza dalla barriera di Cesena, passando dal nuovo campus universitario. I biglietti, disponibili in vari prezzi e modalità, sono in vendita sulle piattaforme digitali Ticketnation e Ticketsms.