Nuova caserma, rush finale: "I Carabinieri traslocano a maggio"

Nuova caserma dei Carabinieri al Montefiore completata ma non ancora operativa, la lunga attesa sta per esaurirsi. Lo scorso 18 novembre il Comune di Cesena aveva firmato il contratto d’affitto con il Ministero degli Interni, che ha concesso in locazione la caserma costruita ai piedi del viadotto Kennedy per gli usi da parte dell’Arma di Cesena. Come è noto, il Comune è proprietario della caserma costruita come onere di urbanizzazione da Conad nell’ambito dell’ampliamento del centro commerciale Montefiore.

A inizio maggio verrà avviato il trasloco e tra il 20 e il 30 di maggio sarà la volta della consegna ufficiale della Caserma da parte del Comune all’Arma dei Carabinieri. Da quella data avrà inizio il contratto di locazione, senza che l’Arma debba sostenere il doppio affitto.

Lo ha comunicato il sindaco Enzo Lattuca ieri all’ultimo consiglio comunale di legislatura rispondendo ad una interpellanza di Filippo Rossini, capogruppo consiliare del Pd, stesso partito di Lattuca, che ha consentito al sindaco di sfoggiare una serie di notizie positive sul versante della sicurezza. Proprio in concomitanza con la chiusura della legislatura e le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

Lattuca ha informato che stanno cominciando a materializzarsi i primi effetti dello status raggiunto di cocapoluogo di Provincia ottenuto i mesi scorsi da parte del Comune di Cesena con l’aumento della dotazione di organico delle forze dell’ordine, che si incrementerà nel corso degli anni a partire dai prossimi mesi, unitamente alla messa a disposizione delle nuove sedi di Carabinieri e Commissariato.

La problematica era stata al centro della riunione del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza lo scorso 12 aprile, come ha spiegato il sindaco, il quale ha fornito anche un aggiornamento sullo stato dell’arte dei lavori nella nuova sede del Commissariato di Polizia al Caps.

Qui "il cantiere sta avanzando e si concluderà la seconda metà dell’anno prossimo. La Polizia di Stato disporrà presto di una sede più adeguata e senza più il pagamento del canone ai privati proprietari".

Il Questore, ha inoltre comunicato il sindaco, ha richiesto al Ministero dell’Interno di incrementare l’organico del Commissariato di Polizia di Cesena da 76 unità fino a 90 unità, in corrispondenza al suo bacino di utenza. Intanto cinque nuovi agenti verranno destinati già a stretto giro di posto al Commissariato. Il Centro di addestramento della Polizia stradale in via IV Novembre tornerà ad ospitare i corsi a pieno regime, con cinquecento posti disponibili per l’ospitalità degli allievi. Alloggi saranno a disposizione anche nella nuova caserma dei Carabinieri. Il potenziamento degli organici è previsto anche per la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria, le più sguarnite nei loro presidi cesenati.

I vantaggi concreti scaturiti dal nuovo status di Cesena cocapoluogo di provincia al pari di Forlì saranno dunque presto riscontrabili direttamente dai cittadini, ha concluso il suo intervento il sindaco Lattuca mettendo in luce che "il comune di Cesena cocapoluogo avrà l’opportunità di prendere parte a bandi mirati del ministero dell’Interno per ottenere più agenti delle forze dell’ordine. Tutto ciò , unitamente alle nuove sedi, concorrerà ad ottenere effetti positivi sulla sicurezza".