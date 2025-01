Nuova Virtus, oggi il derby. Ma i playoff possono saltare

Aria di derby per la Nuova Virtus Cesena che questa sera sarà in campo a Rimini per affrontare l’Happy Basket nel recupero della terza giornata di andata del torneo di serie B femminile. Sarà la terza volta che le due squadre proveranno ad affrontarsi, visto che nei due tentativi precedenti è sempre finita con un rinvio, peraltro sempre a causa del maltempo. Come quello annunciato in riviera anche nelle prossime ore.

"E’ una gara importante – commenta coach Luca Chiadini – che ci mette di fronte un’avversaria di grande qualità appaiata con noi in classifica al quinto posto. Chi vincerà andrà a prendersi la quarta piazza, che dista appena due punti. Arriviamo al match con grande determinazione, sulla scia della larga vittoria su Forlì e in particolare intenzionati a dire la nostra con un’avversaria di alta classifica".

Calendario alla mano, con la prima giornata di ritorno (vinta appunto contro Forlì) già in archivio, la sfida con le riminesi vedrà presto la sua rivincita, dal momento che la gara interna a Cesena è in programma tra meno di due settimane. "Le motivazioni sono alte – prosegue Chiadini – perché alto è pure il livello. Se guardo al nostro cammino, posso dire che l’unica partita nella quale abbiamo deragliato è stata quella interna contro Valdarda, peraltro dopo un buon inizio. Siamo fortemente determinati a mostrare il nostro valore".

In casa cesenate le motivazioni sono dunque alte, anche se in queste ore potrebbe arrivare una doccia gelata dal comitato regionale della Federbasket, che sta per ufficializzare la formula che porterà alla promozione in A2: anche se il tabellone finale è ovviamente nazionale, alla griglia arriveranno squadre selezionate in maniera diversa da regione a regione. Pare che in Emilia Romagna (ma l’ufficialità deve ancora arrivare) accederanno semplicemente le prime due classificate al termine della prima fase, senza dunque che vengano organizzati i playoff. Per Cesena, che ha tutte le carte necessarie per ambire al terzo posto, sarebbe una vera beffa. Andasse davvero così, per provare a entrare nel tabellone finale servirebbe un’impresa.

