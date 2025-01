Oggi arriva l’Atalanta. Vincere per l’aggancio

Il ritmo del campionato Primavera è davvero incalzante e infatti oggi alle 13 i ragazzi allenati da Nicola Campedelli torneranno in campo contro l’Atalanta per uno scontro diretto che indubbiamente vale tanto.

I nerazzurri di Bergamo sono attualmente sestultimi a quota 27, tre punti in più quindi del Cesena. Serve una vittoria per scrollarsi di dosso le squadre che seguono e che sono dentro la zona playout e pure per mettersi alla spalle la delusione delle tre sconfitte di fila, delusione accentuata dalla netta sensazione che qualche punto in più il Cesena lo avrebbe meritato.

Adesso in ogni caso bisogna pensare solo al presente e a un avversario che arriva da un momento positivo. L’Atalanta infatti non perde da cinque giornate e in questo periodo ha fermato il Milan, ha vinto a Empoli e ha messo sotto anche il Sassuolo.

Mister Nicola Campedelli dovrà fare a meno di Gallea per squalifica: il naturale sostituto è Dolce, ma sarà da vedere se il tecnico viste le ultime prestazioni difensive vorrà passare alla difesa a tre per garantire maggiore copertura anche sulle fasce laterali o rimanere a quattro quindi con Dolce al centro a fianco di Valentini e con Manetti a destra e Domeniconi a sinistra.

Più dei moduli però quello che conta è evitare cali di concentrazione, specie in quei minuti finali che in questa stagione spesso si sono rivelati fatali.

Ad una squalifica deve trovare rimedio anche Giovanni Bosi, tecnico della Atalanta che non potrà disporre del difensore Simonetto, che di solito Bosi utilizza come esterno a sinistra.

Anche oggi, come del resto è successo più volte, il Cesena dovrà affrontare un avversario superiore sul piano atletico e quindi anche per questo sarà importante la precisione nel palleggio.

Per tutti gli appassionati dal calcio giovanile vale la pena fare una visita oggi alle 13 al centro sportivo ’Romagna Centro. Arbitrerà l’incontro Davide Gandino di Alessandria.

Roberto Daltri