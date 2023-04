Oggi riapre la piadineria, ma è polemica col Comune

di Ermanno Pasolini

Apertura con polemica. Oggi Donatella Cena, ex assessore, inaugurerà accanto alla chiesa parrocchiale di San Biagio l’attività di piadineria che Maria Pia Guerra aveva creato e gestito per 33 anni. Negli anni il chiosco è diventato un punto di riferimento del paese. Ora Pia è andata in pensione e Donatella Cena ha acquistato l’attività e l’impegnativo compito di sostituirla. "E da tempo che sognavo di gestire questo piccolo chiosco e le sono enormemente grata per la possibilità datami - dice Donatella - Voglio ringraziare di cuore lei e suo marito Romano. Risiedo a Roncofreddo da quasi trent’anni, svolgendo in prevalenza l’attività di grafica. Negli anni ho scoperto luoghi e sapori di questo territorio e ho offerto numerose volte il mio contributo per valorizzarlo, sia come amministratore pubblico che come privato cittadino. Ora mi sono lanciata in questa nuova attività ritenendola gratificante da da un punto di vista personale e sociale. Ho immaginato possa divenire un luogo di sosta dove gustare cibo tradizionale e riempire gli occhi di una visione unica sulle colline fino al mare. Ho visto in questo angolo favoloso di Roncofreddo una vera opportunità di accoglienza e valorizzazione del paese. Un presidio del territorio da preservare".

Poi la polemica scoppiata: "Al Comune ho richiesto l’occupazione del suolo pubblico di due posti auto verso la terrazza nel retro del chiosco dei quali uno da anni non utilizzato perchè inagibile, per sistemare fioriere e tavolini e dare la possibilità di sosta e di vista dello stupendo panorama. Purtroppo, dopo alcuni mesi di trattativa, nonostante, pare, sia stato prodotto un parere tecnico e della polizia municipale positivo, la richiesta è stata parzialmente rifiutata dalla giunta concedendomi solo un posto auto. La sindaca Sara Bartolini ha motivato la scelta ritenendo impossibile per Roncofreddo rinunciare a 1 posto auto, lasciandomi frustrata e incredula. Conosco altre realtà dove le amministrazioni addirittura regalano l’occupazione del suolo pubblico alle attività pur di farle vivere e prosperare. Comunque da oggi a pranzo ‘Dadodì piada e crescioni’ sarà aperto, al momento per l’asporto, in attesa che si risolva l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico. Confido nel ripensamento del Comune: sono convinta che a un posto auto il paese può rinunciare".

Alle accuse risponde la sindaca Sara Bartolini: "Le è stato concesso una parte di suolo pubblico retrostante il chiosco. Se vuole usarlo ce l’ha. Ma la sua richiesta è andata oltre per un ulteriore posto auto per collocarvi altri tavolini. Abbiamo risposto che in un secondo momento valuteremo se ci saranno le condizioni di allargare gli spazi".