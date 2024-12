Parte la stagione invernale del Jazz Club

Domani sera riprende la programmazione del Jazz Club al Jam Session. Nel locale di viale Trento, sotto la confermata direzione artistica di Chicco Capiozzo, per la stagione invernale si esibiranno dal vivo musicisti e cantanti di prim’ordine. Il primo appuntamento domani è a partire dalle 21.15 e vedrà protagonisti la cantante Lisa Manara e il chitarrista Riccardo Ferrini, un duo che calca le scene da quattordici anni e ha lavorato assieme a Quintorigo, Eric Sardinas, Tommy Emmanuel, Fabio Treves, Djunna Greenlef, e altri artisti. Nella serata di mercoledì proporranno melodie che incrociano il blues, il calore e i colori del soul, a cui si aggiunge un background costituito dalle ritmiche incalzanti della musica africana. Lisa Manara è una cantante di formazione jazz, dotata di una voce piena e coinvolgente, con una forte carica espressiva. La forza delle sue interpretazioni è testimoniata dalla partecipazione come corista al "D’amore d’autore tour" di Gianni Morandi e dai suoi splendidi brani in solo tenuti nel concerto "Con il cuore" dello stesso Morandi sul sagrato della Basilica di San Francesco di Assisi trasmesso in diretta su Rai Uno. In carriera ha lavorato sempre ad alti livelli e lo scorso anno ha pubblicato sulle piattaforme digitali il singolo "Lasciami cadere" di cui è anche l’autrice. Riccardo Ferrini è invece un musicista appassionato di blues, che con la sua carica e la sua verve creativa, ha suonato in piazze, teatri e club in Italia e in Europa. La partecipazione al concerto è aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure recandosi direttamente al locale di viale Trento affacciato sui Giardini al Mare. Il successivo appuntamento della rassegna Jazz Club vedrà ancora una volta protagonista una voce femminile e si terrà la sera di mercoledì 18 dicembre, quando sul palco salirà il Valentina Monetta Jazz Combo, un quartetto formato dalla cantante Valentina Monetta, Emilio Marinelli al pianoforte, Mauro Mussoni al contrabbasso e Chicco Capiozzo alla batteria. Giacomo Mascellani