Pd, i circoli eleggono nelle assemblee i nuovi dirigenti

Si sono avviate nel territorio cesenate le assemblee congressuali di circolo del Partito Democratico. Durante i congressi, si eleggeranno i nuovi organismi dirigenti dei circoli locali della federazione territoriale e regionale. Per la carica di segretario della Federazione del Pd cesenate, sono in campo due candidati: il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e Alessandro Pilotti.

Martedì 3 giugno si riuniranno i circoli Fiorenzuola, Arci La Fiorita di Cesena, quello di Cesenatico in via Milano, quello di Montiano in via Battisti 5. Mercoledì 4 giugno i circoli di Cesena Al Mare e Rubicone, bar Capriccio a Ponte Pietra, Cervese Sud alla casa del Popolo di Sant’Egidio. Si riuniranno anche il circolo di Longiano e il circolo Arci di Balignano.

Giovedì 5 giugno a Mercato Saraceno si riunisce il locale circolo Pd al Centro Auser. A Cesena sarà la volta dell’Oltresavio alla sala quartiere Oltresavio in piazza Magnani. Venerdì 6 giugno si riunirà il circolo di Sogliano al Rubicone all’ex casa del Popolo di Rontagnano. Il 9 giugno a Cesena si riunisce il circolo Centro Urbano nella sede Pd in viale Bovio 48 e il circolo Dismano, nella sede del quartiere Dismano, in via Kuliscioff Pievesestina; quello di San Mauro Pascoli nella biblioteca comunale in piazza Mazzini a San Mauro San Mauro Pascoli.

Il 10 giugno si riuniscono il circolo Borghi a Masrola Borghi, l’11 giugno quello di Roncofreddo a Casa Carnacini, a Cesena il Cesuola a| Circolo Arci di Ponte Abbadesse, il Ravennate, a Gambettola il circolo cittadino alla sala Fellini, quello di Savignano. Gli ultimi incontri si terranno il 13 giugno a Bagno di Romagna e al Cervese Nord di Cesena.