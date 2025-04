Performance musicali al buio: due concerti allo Spazio Marte

Un’esperienza immersiva, incentrata sull’ascolto e sull’esplorazione del buio, pensata per offrire allo spettatore un viaggio sensoriale fuori dai confini della percezione visiva. Si spengono le luci questa sera allo Spazio Marte, che conferma la sua vocazione alla sperimentazione culturale con una proposta inedita firmata Es Nova, collettivo artistico-musicale fondato nel 2015 da Nicola Rosti, Erica Agostini e Alice Drudi. Due gli appuntamenti in programma nello spazio culturale di via Silvio Corbari: si parte stasera alle 21 con il ghost concert ‘Priv/ato’, un’installazione sonora che gioca con la presenza/assenza e la percezione dell’intimità. Sabato 3 maggio invece va in scena ‘Lux’, concerto estemporaneo per pubblico bendato: un invito a lasciarsi guidare dall’ascolto puro, senza il filtro della vista. Ospite speciale della serata il chitarrista riminese Claudio Pietronik, già collaboratore del collettivo. Al termine dei live, spazio alla socialità con una selezione musicale che attraversa elettronica, trip-hop e new wave, da Kraftwerk a Massive Attack, fino a Björk e Portishead. Gli eventi iniziano alle 21. Biglietto singolo 10 euro, abbonamento per entrambe le serate 15 euro. c.b.